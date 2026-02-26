Ausblick: Proximus präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Proximus wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Proximus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,029 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent auf 1,86 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,294 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 7,42 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,90 Milliarden USD in den Büchern standen.

