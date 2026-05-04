Ausblick: Prudential Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prudential Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,09 USD je Aktie gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prudential Financial in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 14,10 Milliarden USD im Vergleich zu 13,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,47 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,99 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,41 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 60,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at