Ausblick: Prudential Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Prudential Financial äußert sich am 04.11.2019 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2019 abgelaufenen Quartals.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Prudential Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,06 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,15 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Prudential Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 14,25 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 14,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,14 USD je Aktie, gegenüber 11,69 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 56,83 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 58,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at