Ausblick: Prudential Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prudential Financial veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,52 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prudential Financial noch 1,48 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,73 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,84 USD im Vergleich zu 9,99 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 59,15 Milliarden USD, gegenüber 60,77 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at