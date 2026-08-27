PS Marine Hldg Aktie

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WKN DE: A40F4S / ISIN: BMG730931091

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: PS Marine Hldg informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PS Marine Hldg präsentiert in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,060 USD je Aktie gegenüber 0,000 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 62,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 166,3 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,380 USD je Aktie, gegenüber 0,000 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 177,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 696,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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