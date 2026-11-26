PS Marine Hldg Aktie
WKN DE: A40F4S / ISIN: BMG730931091
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26.11.2026 07:01:06
Ausblick: PS Marine Hldg informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
PS Marine Hldg lädt am 27.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,106 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PS Marine Hldg noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 NOK in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 45,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 178,3 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,266 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 195,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 696,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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