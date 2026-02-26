PS Marine Hldg Aktie

PS Marine Hldg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40F4S / ISIN: BMG730931091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 07:01:06

Ausblick: PS Marine Hldg präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PS Marine Hldg wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,052 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 NOK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 64,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 181,4 Millionen NOK erzielt wurde.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,103 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 243,6 Millionen USD, gegenüber 482,6 Millionen NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PS Marine Hldg Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten