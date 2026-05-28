PS Marine Hldg Aktie

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WKN DE: A40F4S / ISIN: BMG730931091

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28.05.2026 07:01:06

Ausblick: PS Marine Hldg verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PS Marine Hldg wird am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,066 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 63,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 181,7 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,262 USD aus. Im Vorjahr waren 0,000 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 194,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 696,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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