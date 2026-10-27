Ausblick: PSI Group ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PSI Group ASA präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll PSI Group ASA 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 326,0 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PSI Group ASA 319,5 Millionen NOK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,475 NOK im Vergleich zu -0,110 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden NOK, gegenüber 1,36 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at