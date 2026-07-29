PSP Projects Aktie

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WKN DE: A3C32C / ISIN: INE488V01015

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: PSP Projects stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PSP Projects wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,73 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PSP Projects noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 INR in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,35 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 61,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,18 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 38,34 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 14,00 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,91 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 31,49 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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