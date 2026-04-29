Ausblick: PSP Projects stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PSP Projects wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,70 INR gegenüber 1,64 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 44,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,74 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,73 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,19 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 14,32 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 30,05 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 25,12 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at