Ausblick: PSP Projects zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PSP Projects stellt am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 7,26 INR aus. Im letzten Jahr hatte PSP Projects einen Gewinn von 1,28 INR je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,99 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 26,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,30 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 25,70 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 14,32 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 28,89 Milliarden INR, gegenüber 25,12 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at