Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

PSQ a Aktie

PSQ a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EMM6 / ISIN: US6936911071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.03.2026 07:01:06

Ausblick: PSQ A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PSQ A wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,150 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,27 Prozent erhöht. Damals waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,585 USD, gegenüber -1,800 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 20,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PSQ Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu PSQ Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PSQ Holdings Inc Registered Shs -A- 0,63 2,59% PSQ Holdings Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen