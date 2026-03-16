Ausblick: PSQ A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PSQ A wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,150 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,27 Prozent erhöht. Damals waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,585 USD, gegenüber -1,800 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 20,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at