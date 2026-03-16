PSQ a Aktie
WKN DE: A3EMM6 / ISIN: US6936911071
|
16.03.2026 07:01:06
Ausblick: PSQ A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PSQ A wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,150 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,27 Prozent erhöht. Damals waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,585 USD, gegenüber -1,800 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 20,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PSQ Holdings Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: PSQ A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: PSQ A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu PSQ Holdings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|PSQ Holdings Inc Registered Shs -A-
|0,63
|2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.