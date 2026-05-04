PT Indocement Tunggal Prakarsa Aktie

PT Indocement Tunggal Prakarsa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888939 / ISIN: ID1000061302

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 07:01:06

Ausblick: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 53,59 IDR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk noch 62,89 IDR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3.782,00 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.975,73 Milliarden IDR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 511,07 IDR je Aktie, gegenüber 674,50 IDR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 18.448,77 Milliarden IDR. Im Vorjahr waren 17.731,19 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

mehr Nachrichten

Analysen zu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 0,24 0,00% PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische präsentiert sich stabil. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet Verluste. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen