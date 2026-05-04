Ausblick: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 53,59 IDR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk noch 62,89 IDR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3.782,00 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.975,73 Milliarden IDR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 511,07 IDR je Aktie, gegenüber 674,50 IDR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 18.448,77 Milliarden IDR. Im Vorjahr waren 17.731,19 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at