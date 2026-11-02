Ausblick: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk präsentiert Quartalsergebnisse

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 200,50 IDR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 170,25 IDR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5.719,19 Milliarden IDR im Vergleich zu 4.883,37 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 517,88 IDR, gegenüber 674,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 18.995,13 Milliarden IDR geschätzt, nachdem im Vorjahr 17.731,19 Milliarden IDR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net