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WKN: A0B9VZ / ISIN: ID1000097405

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: PT Indosat Tbk (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Indosat Tbk (B) öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 45,58 IDR je Aktie gegenüber 31,76 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 15.601,00 Milliarden IDR gegenüber 13.531,72 Milliarden IDR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 197,34 IDR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 170,84 IDR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 60.718,11 Milliarden IDR aus im Gegensatz zu 56.518,14 Milliarden IDR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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