Ausblick: PT Indosat Tbk (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Indosat Tbk (B) präsentiert in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 37,77 IDR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PT Indosat Tbk (B) noch 32,02 IDR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14.743,50 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14.074,83 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 147,98 IDR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 152,27 IDR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 56.197,31 Milliarden IDR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 55.886,87 Milliarden IDR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at