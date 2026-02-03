Ausblick: PTC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PTC stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,56 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PTC 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PTC in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 636,3 Millionen USD im Vergleich zu 565,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,82 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,79 Milliarden USD, gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

