PTC Industries Aktie
ISIN: INE596F01018
|
13.02.2026 07:01:06
Ausblick: PTC Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PTC Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 20,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte PTC Industries einen Gewinn von 9,51 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll PTC Industries 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,67 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 150,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PTC Industries 669,2 Millionen INR umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 65,37 INR, gegenüber 41,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 7,14 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,04 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PTC Industries Ltd
|
13.02.26
|Ausblick: PTC Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: PTC Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PTC Industries Ltd
Aktien in diesem Artikel
|PTC Industries Ltd
|18 377,35
|-1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.