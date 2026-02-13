Ausblick: PTC Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PTC Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 20,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte PTC Industries einen Gewinn von 9,51 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll PTC Industries 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,67 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 150,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PTC Industries 669,2 Millionen INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 65,37 INR, gegenüber 41,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 7,14 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,04 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at