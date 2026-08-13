PTC Industries Aktie
ISIN: INE596F01018
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: PTC Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PTC Industries wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 20,02 INR gegenüber 3,44 INR im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 100,73 Prozent auf 1,95 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 971,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 153,71 INR im Vergleich zu 67,76 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 10,72 Milliarden INR, gegenüber 6,03 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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