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WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: PTC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PTC lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 2,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 11,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 712,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 636,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,68 USD, gegenüber 6,08 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 2,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,74 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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