PTC Therapeutics Aktie

PTC Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W0MW / ISIN: US69366J2006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 07:01:06

Ausblick: PTC Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PTC Therapeutics wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,103 USD aus. Im letzten Jahr hatte PTC Therapeutics einen Verlust von -0,850 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll PTC Therapeutics 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 279,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PTC Therapeutics 213,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,63 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,730 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,85 Milliarden USD, gegenüber 806,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PTC Therapeutics Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu PTC Therapeutics Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PTC Therapeutics Inc 59,00 1,72% PTC Therapeutics Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen