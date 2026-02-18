PTC Therapeutics Aktie
WKN DE: A1W0MW / ISIN: US69366J2006
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: PTC Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PTC Therapeutics wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,103 USD aus. Im letzten Jahr hatte PTC Therapeutics einen Verlust von -0,850 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll PTC Therapeutics 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 279,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PTC Therapeutics 213,2 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,63 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,730 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,85 Milliarden USD, gegenüber 806,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PTC Therapeutics Inc
|
18.02.26
|Ausblick: PTC Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: PTC Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu PTC Therapeutics Inc
Aktien in diesem Artikel
|PTC Therapeutics Inc
|59,00
|1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.