Ausblick: PTC Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PTC Therapeutics wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,103 USD aus. Im letzten Jahr hatte PTC Therapeutics einen Verlust von -0,850 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll PTC Therapeutics 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 279,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PTC Therapeutics 213,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,63 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,730 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,85 Milliarden USD, gegenüber 806,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at