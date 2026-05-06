Ausblick: PTC Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PTC Therapeutics wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,472 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 10,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 81,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 218,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,731 USD je Aktie, gegenüber 7,78 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 982,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at