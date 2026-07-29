Ausblick: PTC Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PTC Therapeutics präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,236 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 298,6 Millionen USD – ein Plus von 66,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PTC Therapeutics 178,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,581 USD im Vergleich zu 7,78 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,73 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at