Ausblick: PTC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PTC lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,57 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,17 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll PTC nach den Prognosen von 16 Analysten im Schnitt 611,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 643,9 Millionen USD umgesetzt worden.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at