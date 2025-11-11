Ausblick: PTT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PTT gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,637 THB. Im Vorjahresquartal waren 0,570 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 644,12 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren noch 761,86 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,08 THB je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,15 THB je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.865,02 Milliarden THB aus im Gegensatz zu 3.090,45 Milliarden THB Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at