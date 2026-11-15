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15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Public Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Public Power präsentiert am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,430 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,610 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,17 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 20,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,62 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,850 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,23 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,70 Milliarden EUR waren.

Redaktion Finanzen.net

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