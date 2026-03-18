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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Public Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Public Power lädt am 19.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,130 EUR je Aktie gegenüber 0,080 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Public Power in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,31 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,40 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,14 EUR, gegenüber 0,430 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 9,65 Milliarden EUR im Vergleich zu 8,98 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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