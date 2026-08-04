Aktie
WKN: 982549 / ISIN: GRS434003000
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Public Power stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Public Power wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,250 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,79 Prozent auf 2,44 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Public Power noch 2,18 Milliarden EUR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,20 EUR je Aktie, gegenüber 0,850 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 10,65 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 9,70 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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