Aktie
WKN DE: A40A79 / ISIN: NO0013178616
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Public Property Invest ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Public Property Invest ASA Registered gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,373 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 366,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 NOK erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 48,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 266,3 Millionen NOK gegenüber 179,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,060 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 971,8 Millionen NOK, gegenüber 680,0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Public Property Invest ASA Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Public Property Invest ASA Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Public Property Invest ASA Registered Shs
|1,89
|-2,18%