27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Public Property Invest ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Public Property Invest ASA Registered gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,373 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 366,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 NOK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 48,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 266,3 Millionen NOK gegenüber 179,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,31 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,060 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 971,8 Millionen NOK, gegenüber 680,0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen am Mittwoch kaum vom Fleck. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
