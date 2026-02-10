Aktie
WKN DE: A40A79 / ISIN: NO0013178616
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Public Property Invest ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Public Property Invest ASA Registered wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,340 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Public Property Invest ASA Registered 1,04 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 54,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 286,8 Millionen NOK gegenüber 186,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,060 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 987,6 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 680,0 Millionen NOK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Public Property Invest ASA Registered Shs
|
10.02.26
|Ausblick: Public Property Invest ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Public Property Invest ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Public Property Invest ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.10.25