Ausblick: Public Property Invest ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Public Property Invest ASA Registered wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,340 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Public Property Invest ASA Registered 1,04 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 54,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 286,8 Millionen NOK gegenüber 186,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,060 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 987,6 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 680,0 Millionen NOK waren.

