Ausblick: Public Property Invest ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Public Property Invest ASA Registered wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,213 NOK je Aktie gegenüber 1,04 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Public Property Invest ASA Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 327,4 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 186,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,03 NOK, gegenüber 0,060 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,03 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 680,0 Millionen NOK generiert wurden.
