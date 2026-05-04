Ausblick: Public Service Enterprise Group legt Quartalsergebnis vor

Public Service Enterprise Group wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,46 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,35 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,22 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 12,23 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 12,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at