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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Public Service Enterprise Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Public Service Enterprise Group lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,794 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,66 Milliarden USD gegenüber 2,57 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,56 Milliarden USD, gegenüber 12,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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