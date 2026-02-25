Ausblick: Public Service Enterprise Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Public Service Enterprise Group wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,711 USD. Dies würde einem Zuwachs von 24,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Public Service Enterprise Group 0,570 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,68 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD im Vergleich zu 3,54 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 11,79 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 10,26 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at