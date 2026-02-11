Ausblick: Public Storage präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Public Storage lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,49 USD. Das entspräche einer Verringerung von 22,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,21 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Public Storage im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,08 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,22 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 10,64 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,83 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,70 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at