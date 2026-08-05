Ausblick: PubMatic A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PubMatic A stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,179 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PubMatic A noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 71,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 69,0 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,366 USD, gegenüber -0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 293,7 Millionen USD im Vergleich zu 282,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at