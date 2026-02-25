Ausblick: PubMatic A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PubMatic A wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,013 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PubMatic A noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 75,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,459 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 278,2 Millionen USD, gegenüber 291,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

