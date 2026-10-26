Ausblick: Pulmonx gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pulmonx wird am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,257 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 21,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,044 USD im Vergleich zu -1,330 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 90,5 Millionen USD, gegenüber 90,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at