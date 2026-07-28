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Pulmonx Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2P1AF / ISIN: US7458481014

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Pulmonx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pulmonx präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,280 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,380 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Pulmonx nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 22,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,142 USD, gegenüber -1,330 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 90,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 90,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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