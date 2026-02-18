Ausblick: Pulse Biosciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pulse Biosciences präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,265 USD. Dies würde einen Gewinn von 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pulse Biosciences -0,310 USD je Aktie vermeldete.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,025 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,920 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 0,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at