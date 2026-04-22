Ausblick: PulteGroup präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PulteGroup lädt am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,81 USD aus. Im letzten Jahr hatte PulteGroup einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll PulteGroup 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,37 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PulteGroup 3,89 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,04 USD je Aktie, gegenüber 11,12 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 16,32 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at