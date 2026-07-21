Ausblick: PulteGroup zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PulteGroup öffnet am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,36 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,11 Prozent verringert. Damals waren 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,40 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,97 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,12 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 16,35 Milliarden USD, gegenüber 17,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at