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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: PulteGroup zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PulteGroup gibt am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,65 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PulteGroup noch 2,96 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll PulteGroup mit einem Umsatz von insgesamt 4,15 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,05 USD, wohingegen im Vorjahr noch 11,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,31 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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