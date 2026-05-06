Ausblick: Puma Biotechnology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Puma Biotechnology wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,170 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 42,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Puma Biotechnology einen Umsatz von 46,0 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,610 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 218,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 228,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at