Puma Biotechnology Aktie

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WKN DE: A1J643 / ISIN: US74587V1070

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Puma Biotechnology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Puma Biotechnology wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,040 USD. Dies würde einer Verringerung von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Puma Biotechnology 0,120 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Puma Biotechnology in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 53,0 Millionen USD im Vergleich zu 52,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 222,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 228,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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