25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Puma Biotechnology präsentiert Quartalsergebnisse

Puma Biotechnology äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,190 USD. Dies würde einer Verringerung von 51,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Puma Biotechnology 0,390 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Puma Biotechnology nach der Prognose von 1 Analyst 68,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,550 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 221,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 230,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

