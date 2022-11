Ausblick: Puma Biotechnology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Puma Biotechnology wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,073 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Puma Biotechnology im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 50,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,24 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,023 USD im Vergleich zu -0,700 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 213,2 Millionen USD, gegenüber 253,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at