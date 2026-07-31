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Bilanz ante portas 31.07.2026 07:01:07

Ausblick: PUMA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: PUMA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von PUMA.

PUMA SE wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,516 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,670 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll PUMA SE nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 1,66 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,94 Milliarden EUR umgesetzt worden.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,528 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,380 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,96 Milliarden EUR, gegenüber 7,30 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

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