Ausblick: PUMA SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PUMA SE äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,516 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 69,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,670 EUR erwirtschaftet wurden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,66 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,94 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,528 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -4,380 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,96 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,30 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at